Borsa Europa chiude piatta, Londra +0,1%

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Seduta piatta per i mercati azionari del Vecchio continente, che hanno chiuso come sempre a metà giornata per la Vigilia di Natale, con le Borse di Milano e Francoforte del tutto chiuse: Londra ha segnato un rialzo finale dello 0,11%, Amsterdam e Madrid entrambe in aumento dello 0,02% mentre Parigi ha chiuso invariata rispetto alla vigilia.