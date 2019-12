Borsa: Europa apre fiacca, Milano chiusa

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Avvio di seduta fiacco per le Borse europee, in una seduta orfana di Milano e Francoforte, chiuse alla Vigilia di Natale, e in cui i restanti listini osserveranno orari di negoziazione ridotti. A Londra il Ftse 100 cede lo 0,14% a 7.613 punti, a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,04% a 6.027 punti mentre a Madrid l'Ibex 35 cede lo 0,5% a 9.611 punti.