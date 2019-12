Borsa: Europa chiude contrastata

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Le Borse europee chiudono contrastate, con i listini che non si scaldano particolarmente dopo la decisione della Cina di tagliare le tariffe doganali su 850 prodotti. Tra gli investitori c'è attesa per l'accordo definitivo tra Usa e Cina sul commercio internazionale. I mercati del Vecchio continente non hanno mostrato particolare enfasi, complice anche il clima per le prossime festività natalizie.

In rialzo Londra (+0,54%) e Parigi (+0,13%) mentre hanno archiviato la seduta in calo Madrid (-0,16%) e Francoforte (-0,13%).