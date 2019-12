Atlantia chiude in Borsa a -4,8%

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Atlantia chiude pesante in Borsa con il titolo che cede il 4,8% a 21 euro, bruciando 883 milioni di euro di capitalizzazione rispetto alla capitalizzazione di ieri pari a 18,224 miliardi. Sin dall'inizio della seduta il titolo è apparso in difficoltà dopo le novità del decreto milleproroghe che rendono più semplice la revoca delle concessioni. In linea con il listino (-0,4%) le altre concessionarie autostradali con Astm e Autostrade Meridionali (-0,3%).