Intesa Sanpaolo Vita acquista Rbm

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - I Consigli di amministrazione di Intesa Sanpaolo e di Intesa Sanpaolo Vita hanno approvato l'ingresso con una quota di controllo nel capitale di Rbm Assicurazione Salute, interamente posseduta dal Gruppo Rbh, della famiglia Favaretto.

Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni di Ivass ed Agcm, Intesa Sanpaolo Vita acquisterà direttamente per cassa il 50% +1 azione, al prezzo di 300 milioni di euro, entro luglio 2020. Successivamente salirà al 100% del capitale in modo progressivo dal 2026 al 2029, ad un prezzo di acquisto determinato secondo una formula mista - patrimoniale e reddituale - in base al raggiungimento di obiettivi di crescita prestabiliti.

Rbm Assicurazione Salute, fondata nel 2007, è il terzo operatore in Italia nel mercato assicurativo salute con una quota del 17,7%.