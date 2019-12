Costo noli marittimi -40% in 10 anni

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Nell'ultimo decennio i noli marittimi praticati, in particolar modo sulle rotte che servono Sicilia e Sardegna, hanno beneficiato di ribassi che in media si attestano su percentuali tra il 30% fino ad arrivare ad un 40% in meno. E' quanto risulta da una analisi condotta dall'Ufficio studi di Alis congiuntamente alla Università degli Studi di Napoli Parthenope ed alla SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno).

"Dati che -spiega l'associazione che riunisce le aziende di logistica- non possono essere ignorati nell'analisi di quanto andrà a verificarsi il prossimo anno, quando le compagnie armatoriali dovranno fare i conti con la nuova normativa IMO 2020 che prevede una riduzione del tenore massimo di zolfo consentito nel carburante ad uso marino dall'attuale 3,5% allo 0,5%". "Gli investimenti per tali adeguamenti sono stati notevoli ed hanno costretto gli armatori a modifiche tariffarie per far fronte agli extra-costi che dovranno sopportare a partire dal prossimo gennaio