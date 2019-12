Borsa: Milano ottimista con Enel e Tim

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Conclusione di settimana positiva per Piazza Affari (+1,2%), banche a parte, con lo spread chiuso a 165 punti. La peggiore è stata Ubi (-2,3%) completata la cessione degli npl prevista per fine anno, seguita da Bper (-0,9%), Banco Bpm (-0,5%) e Unicredit (-0,2%). In positivo Intesa (+1%). In negativo Brembo (-0,8%) e Saipem (-0,9%), col greggio in calo (wti -1,4%) che non ha pesato su Tenaris (+0,5%) e Eni (+0,9%), mentre ha favorito Pirelli (+1,4%).

Bene Enel (+2,9%) siglata una partnership con Melita, Tim (+2,6) il giorno seguente il via libera alla fusione di Inwit con Vodafone Towers. Lo stesso le assicurazioni: rialzi per Generali (+2,6%), UnipolSai (+1,9%) e Unipol (+1,6%). Su il lusso con Ferragamo (+1,7%) e Moncler (+1,4%). Cresce Nexi (+2,3%) il giorno dopo l'accordo con Intesa, e Campari (+1,4%) con l'acquisto di Rfd. In rialzo Juve (+1,5%), Poste (+1,3%) e Prysmian (+1%) siglati due contratti con Terna (+1,8%). Debole Atlantia (-0,3%) col blocco delle tariffe autostradali a gennaio.