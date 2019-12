Borsa: Europa sale in attesa Wall Street

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Le Borse europee accelerano, spinte dalla performance positiva dei gruppi industriali. I mercati attendono l'avvio di Wall Street con i futures positivi e dopo la performance positiva di ieri. Milano (+0,9%) è maglia rosa dopo una raffica di dati macroeconomici. Sullo sfondo restano i nodi della brexit ed il contenuto dell'accordo tra Usa e Cina sul fronte del commercio internazionale. Prosegue stabile l'euro sul dollaro a 1,1094 a Londra.

Marciano in rialzo Parigi e Francoforte (+0,5%), Londra (+0,2%) e Madrid (+0,3%). Corrono le utility (+0,9%) e l'hi tech (+0,6%) mentre sono in lieve rialzo le banche e l'energia(+0,1%).

A Piazza Affari svetta Enel (+2,6%). Bene anche Unipolsai (+1,9%), Recordati (+1,7%) ed Hera (+1,6%). In ordine sparso le banche con Ubi (-0,9%), Bper (-0,8%), Mps (+0,3%) mentre sono in terreno positivo Intesa (+0,3%), Banco Bpm e Unicredit (+0,2%).