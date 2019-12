Borsa: Europa prosegue debole

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Le Borse europee proseguono deboli dopo un timido tentativo di rialzo. I mercati guardano agli sviluppi politici nel Regno Unito sul fronte della brexit mentre si attendono alcuni dati macroeconomici dagli Stati Uniti. Resta stabile l'euro sul dollaro a 1,1121 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In positivo Londra e Francoforte (+0,1%), piatta Parigi (+0,05%) e Madrid (-0,01%). Nel Vecchio continente marciano in rialzo le utility (+0,4%) e l'hi-tech (+0,2%). Poco mosso il settore dell'energia con il prezzo del petrolio che resta sopra i 61 dollari al barile.

Debole il comparto finanziario con le banche in calo dello 0,1%. In rosso Barclay (-1,3%), Banco Bilbao (-0,4%), Credit Agricole e Banco Santander (-0,3%) e Commerzbank (-0,2%).