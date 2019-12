Borsa: Europa apre debole

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Borse europee deboli in apertura dell'ultima seduta della settimana. Gli investitori guardano alle vicende politiche degli Stati Uniti con il via libera della Camera all'impeachment per Donald Trump. Intanto si attende il dato definitivo del Pil del terzo trimestre ed altri indicatori macroeconomici. Sul fronte valutario è in lieve calo l'euro sul dollaro che passa di mano a 1,1118. La moneta unica inoltre vale 121,50 yen.

In rialzo Parigi (+0,12%), piatte Londra (-0,02%), Francoforte (-0,01%) e Madrid (+0,03%).