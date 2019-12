Borsa: Asia chiude debole

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Borse asiatiche deboli nell'ultima seduta della settimana. Gli investitori fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi e guardano ai dati macroeconomici in arrivo dagli Stati Uniti. Sullo sfondo resta l'attesa per i contenuti dell'accordo tra Usa e Cina sul fronte del commercio globale.

Chiude in lieve calo Tokyo (-0,20%) con lo yen che si rafforza sul dollaro a 109,30 e sulla moneta unica a 121,50. A mercati ancora aperti in calo Shanghai (-0,4%), Shenzhen (-0,7%) mentre è piatta Hong Kong (-0,01%). In lieve rialzo Seul (+0,3%) e Mumbai (+0,2%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati dall'Italia i dati sulla fiducia delle imprese manifatturiere e dei consumatori, l'indice ai prezzi alla produzione e la bilancia commerciale.

Previsto anche il Pil del terzo trimestre degli Stati Uniti e Regno Unito. Previsto anche l'indice dei consumatori dell'Eurozona e Usa.