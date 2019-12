Petrolio: poco mosso a 60,9 dlr barile

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Quotazioni del petrolio poco mosse sui mercati dopo i rally dei giorni scorsi. Il prezzo del Wti è in leggero calo ma sfiora ancora i 61 dollari al barile a 60,9 dollari 3 centesimi in meno rispetto ai valori di ieri sera a New York. Immutate le quotazioni del Brent a 66,17 dollari al barile.