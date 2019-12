Nexi: rally in Borsa dopo accordo Intesa

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Seduta di forti acquisti per Nexi in Piazza Affari dopo l'accordo con Intesa nei sistemi di pagamento e l'ingresso della banca nel capitale con una quota del 9,9%: il titolo della società dei pagamenti digitali ha chiuso in aumento del 4,2% a 11,4 euro.

Più cauto il titolo Intesa, che ha concluso in aumento dello 0,6% a quota 2,38.