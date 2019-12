Borsa Milano solida con Nexi e Ubi

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Pochi spunti in Borsa a Milano, che si è mossa attorno alla parità per tutta la seduta, sostanzialmente in linea con gli altri listini azionari europei: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,34% a 23.708 a punti, l'Ftse All Share in crescita dello 0,29% a quota 25.835.

In Piazza Affari giornata di forti acquisti per Nexi dopo l'accordo con Intesa nei sistemi di pagamento: il titolo della società dei pagamenti digitali ha chiuso in aumento del 4% mentre più cauto è stato il titolo Intesa, che ha concluso in aumento dello 0,6%. Bene anche Ubi (+2,5%) con Ferragamo, Prysmian e Unicredit, tra gli altri, in aumento di oltre un punto percentuale. Nel paniere principale, deboli Cnh (-1,1%), Pirelli (-1,6%) e soprattutto Buzzi, che ha concluso in ribasso del 2,1%.

Tra i titoli a bassa capitalizzazione, prosegue l'ottovolante per Il Sole 24 Ore, sceso del 7% dopo le recenti corse, mentre è stato un debutto ottimo per Doxee sul mercato Aim: +24% finale a 3,74 euro.