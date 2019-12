Borsa Asia tira fiato dopo il rally

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Seduta debole sui listini asiatici reduci dal maggiore rally dell'anno, grazie all'accordo sui dazi annunciato venerdì ma non ancora firmato, mentre i futures americani sono piatti in attesa del voto della Camera dei deputati sull'impeachment per Donald Trump. Negativi gli indici di Tokyo (-0,29%) e Hong Kong (-0,42% a seduta ancora aperta), poco mossa Seul (+0,08%). Invariata la Borsa di Shanghai e positiva Shenzhen (+0,21%) dopo aver azzerato i cali della giornata sulla scia dell'iniezione di nuova liquidità nel sistema finanziario da parte della Banca centrale cinese.