Borsa Europa su con Volvo, giù sterlina

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Restano caute le Borse europee sul finire della mattinata, con gli indici, ai massimi dopo la prima intesa tra Usa e Cina sui dazi, che vengono sostenuti soprattutto dai titoli dell'energia, dagli alimentari e dai farmaceutici. Londra e Parigi avanzano dello 0,2%, Milano dello 0,1% mentre Francoforte cede lo 0,1% nonostante l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese sia cresciuto a dicembre oltre le attese. In rialzo frazionale anche i future su Wall Street.

Tra le auto brilla Volvo (+3,6%) dopo l'accordo per cedere Ud a Isuzu mentre gira in negativo Fca (-0,1%) dopo l'intesa con Psa (+1,1%), che beneficia del miglioramento dei termini dell'accordo per quanto riguarda lo scorporo di Comau. Crolla il produttore danese di stereo e tv di lusso Bang & Olufsen (-14%) dopo il quarto profit warning emesso quest'anno.

Sul fronte valutario continua a cadere la sterlina (-0,5% a 1,177 sull'euro) che sconta il rischio di una Brexit senza accordo dopo la vittoria di Boris Johnson alle elezioni.