Borsa: Europa chiude in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Chiusure in ordine sparso per le principali Borse europee. La migliore, in una giornata in cui i dati dell'eurozona sull'inflazione annuale vedono una crescita all'1%, con l'Italia in coda (+0,2%) è stata Londra (+0,21%) a 7.540 punti, seguita da Madrid (+0,06%) a 9.621 punti. In negativo Francoforte (-0,49%) a 13.222 punti, nonostante l'aumento dell'indice Ifo sulla fiducia dei consumatori, e Parigi (-0,15%) a 5.959 punti.