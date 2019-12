Terna inaugura Innovation Hub Milano

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Terna inaugura l'Innovation hub di Milano, un laboratorio di idee innovative a servizio della rete elettrica, che arriva dopo quelli di Torino e Napoli. "L'hub è uno strumento per portare avanti il nostro sfidante piano nazionale che prevede investimenti per oltre 700 milioni di euro in cinque anni in innovazione e digitalizzazione" afferma la presidente di Terna, Catia Bastioli, durante l'inaugurazione presso la sede di Pero, alla presenza dell'assessora alla trasformazione digitale del Comune di Milano, Roberta Cocco.

"L'obiettivo è di sviluppare idee e percorsi innovativi a beneficio di una rete elettrica sempre più moderna, efficiente, flessibile, sostenibile e soprattutto in grado di favorire la transizione energetica in atto", spiega l'a.d. di Terna, Luigi Ferraris. L'innovation hub sarà un "laboratorio dove competenze interne ed esterne, come università, centri di ricerca startup e imprese, si contaminano per creare una community di persone che interagiscono in maniera sinergica", aggiunge Bastioli