Pensioni: sindacati in piazza a Roma - DIRETTA

Pensionati di nuovo in piazza a Roma per il terzo appuntamento indetto da Cgil, Cisl e Uil. Una riforma fiscale a vantaggio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, la riduzione del fenomeno dell'evasione, la defiscalizzazione degli aumenti contrattuali, pubblici e privati; una equa rivalutazione delle pensioni, un welfare più giusto ed una legge sulla non autosufficienza sono i temi al centro della manifestazione nazionale unitaria. L'appuntamento è a Roma in ‪Piazza Santi Apostoli dalle 9.30 alle 12.30. Dal palco, oltre alle testimonianze di lavoratori e pensionati, interverranno anche i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Carmelo Barbagallo ed il segretario Generale Aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra.

LA DIRETTA