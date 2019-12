Dl Taranto, da sgravi a riconversione

(ANSA) - Da un fondo da 50 milioni per i lavoratori ex Ilva a sgravi al 100% per chi assumerà gli esuberi del polo siderurgico, anche all'esito di nuovi accordi a partire da gennaio 2020. E' di 21 articoli la bozza del decreto Taranto, che prevede la "riconversione produttiva" della città, un nuovo Sito di interesse nazionale che comprenda anche l'area di Statte e un nuovo commissario per la bonifica. Tra le misure anche la protezione dei cetacei e screening gratuiti, esenti anche dal ticket, per la diagnosi precoce di malattie legate all'inquinamento.