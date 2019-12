Borsa:Europa debole, Milano regina +0,5%

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - E' durata un solo giorno l'euforia in Borsa per il primo passo nella definizione della controversia tra Usa e Cina sui dazi. Dopo aver toccato i massimi da inizio anno nella vigilia, i listini del Vecchio Continente, compresa Londra (-0,17%), ripiegano su loro stessi, con Milano (+0,55%), unica positiva, che fa da regina. Seguono Parigi (-0,33%), Madrid (-0,52%) e Francoforte (-0,75%). Poco mossi sopra la parità gli indici Usa (Dow Jones +0,14% e Nasdaq +0,07%). Pochi i rialzi, limitati a Ferrari (+1%) ed Fca (+0,9%), in vista dell'imminente contratto di matrimonio con Peugeot (+0,18%).

Acquisti anche su Renault (+1,13%), in attesa dell'arrivo di Luca De Meo sul ponte di comando. Realizzi sui bancari Lloyds (-5,77%), Rbs (-3,87%) e Barclays (-2,69%) dopo il botto della vigilia.