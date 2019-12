Borsa Europa in calo, Milano tiene

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Si allargano le perdite sui listini in Europa sotto il peso di Unilever (-6%) e NMC (-28,7%), messa sotto pressione da Carson BlockMuddy Waters preoccupata per il bilancio. Londra piatta (-0,09%), Parigi cede lo 0,36%, Francoforte lo 0,79% mentre Milano si muove controcorrente, in rialzo dello 0,35%. Atlantia resta sugli scudi (+2,19) anche se dal Governo non arrivano commenti sulle indiscrezioni che indicano un rinvio della decisione di revocare le concessioni.

Bene l'energia con Eni in progresso dell'1,38%, Saipem dell'1,6%, Italgas dell'1,49%, A2A dell'1,25% ed Enel dello 0,76%. Restano deboli le banche con Nexi che cede il 2,7%, Unicredit lo 0,48% e Ubi Banca l'1,08 per cento.