Borsa: Europa debole, Londra su parità

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - Caute ma tutte con segno meno le Borse in Europa. Londra poco sotto la parità (-0,08%), Parigi lascia lo 0,3%, Francoforte lo 0,36 per cento. "Siamo a rischio ottimismo - commentano gli analisti dopo l'euforia che invece ha coinvolto i mercati americani e asiatici - perchè un accordo tra Usa e Cina ancora non c'è". Fa eccezione Milano (+0,08%) che tiene con Terna (+1,15%), Snam (+1,08%) e Tim (+0,65%) e contrasta la debolezza delle banche. Unicredit cede l'1,19%, Nexi l'1,09%, Finecobank lo 0,8 per cento. Atlantia (+0,09%) non reagisce alle indiscrezioni su un riassetto dei vertici anticipate dal Sole 24Ore e da Milano Finanza.