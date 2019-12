Atlantia: verso 2 Ceo e vendita 49% Adr

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Un processo di rafforzamento della governance di Atlantia, con l'arrivo di due Ceo, uno dei quali focalizzato sulle attività estere. E poi l'avvio della procedura per la vendita di una quota di Aeroporti di Roma, fino al 49%, insieme ad un percorso per la valorizzazione di un pacchetto di Telepass, anche in questo caso rilevante. Sarebbe questa, secondo quanto riporta oggi Il Sole 24 Ore, la strategia messa a punto dalla famiglia Benetton che ieri ha tenuto a Treviso un Cda di Edizione e che si prepara a riscrivere la governance di Atlantia guardando anche ai mercati esteri.