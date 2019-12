Visco: 'Bankitalia era ed è istituzione a servizio dello Stato'

"Bankitalia era allora, è e resterà sempre un'istituzione a esclusivo servizio dello stato". Lo ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco all'anteprima della proiezione del docufilm 'Giorgio Ambrosoli. Il prezzo del coraggio'.

"Oggi viviamo in un clima difficile, la situazione economica non è favorevole e si è spesso alla ricerca di illusori capri espiatori e i sentimenti di odio che ne derivano possono portare i nostri giovani a pensare che non vi sia più spazio per la competenza, per l’integrità morale e per il senso del dovere", dice il governatore di Bankitalia