Pop.Bari: a sportelli affluenza normale

(ANSA) - BARI, 16 DIC - C'è affluenza sostenuta, ma non superiore a quanto avviene di solito di lunedì e in un giorno di scadenze come è oggi (scade il termine per pagare la rata Imu) agli sportelli nelle filiali della Banca Popolare di Bari.

Il decreto approvato ieri sera dal governo per il salvataggio della banca sembra avere disinnescato la temuta reazione di panico tra i correntisti che avrebbe potuto indurre questa mattina alla riapertura ad una corsa agli sportelli per prelevare o addirittura chiudere conti correnti.

Tra i clienti in coda resta l'apprensione per il futuro dei propri risparmi, ma sembra prevalere la sensazione di sollievo dopo l'intervento deciso ieri sera dal consiglio dei ministri.