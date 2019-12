Borsa: Milano in rialzo con Europa

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Guadagna la Borsa di Milano (+0,8%), come le altre principali Piazze europee, sulla scia della tregua sui dazi Usa-Cina. In cima al listino principale c'è Nexi (+2,6%) sostenuta dal progetto di integrazione con Sia.

Con lo spread in discesa a 157 salgono Unipolsai (+2,5%), Unipol (+2%) e migliorano le banche, come Unicredit (+1,8%) e Intesa (+0,9%). Su pure Snam (+2,2%) e altre utility, come Terna (+1,7%) e Hera (+1,6%). Guadagna Diasorin (+1,7%) che ha avuto il via libera negli Usa per un test di diagnostica. A crescere sono anche Prysmian (+1,9%), Atlantia (+1,2%), Poste (+0,9%).

Col rialzo del greggio (wti +0,4%) salgono Saipem (+1,4%), Eni (+0,6%) e Tenaris (+0,3%), ma va bene anche Pirelli (+1,6%).

In luce Fca (+0,9%), nel giorno in cui il governo francese ribadisce il suo consenso alla fusione con Psa, e in scia anche Exor (+0,9%) Unici titoli in negativo del listino principale sono Buzzi (-1,6%), Moncler (-0,9%) e Stm (-0,3%).