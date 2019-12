Borsa: Europa sui massimi, Milano +0,5%

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Si mantengono positive, sui massimi da inizio anno, le principali borse europee nonostante dati in calo sulla fiducia economica in Francia, Germania, Gran Bretagna e nell'Ue. In aumento il debito pubblico italiano oltre quota 2.446 miliardi di euro. Londra (+2,2%) è la migliore, con la Brexit ormai alle porte dopo il successo elettorale del premier Boris Johnson, con la sterlina in rialzo a 1,2 euro e 1,33 dollari. Seguono Parigi (+0,96%), Madrid (+0,85%), Francoforte (+0,66%) e Milano (+0,55%), fanalino di coda. Positivi i futures Usa. Salgono Oltremanica Barclays (+3,3%), Standard Chartered (+3%) e Lloyds (+2,3%). Rialzi per le spagnole Santander (+1,36%) e Bankia (+1,3%), mentre in Piazza Affari lo spread a quota 158 punti lascia indifferenti Intesa (+0,58%) e Unicredit (+0,5%) dopo il salvataggio della Popolare Bari. Bene la Juventus con la vittoria di ieri ed il sorteggio in Champions.