Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,18%

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Apertura di settimana incerta per le borse di Asia e Pacifico. Influisce la tregua tra Usa e Cina sui dazi, mentre il tema si sposta in Europa, per la volontà del presidente Donald Trump di reagire alla decisione del Wto sulla vicenda Boeing-Airbus. In crescita oltre le stime la produzione industriale cinese in novembre (+6,2%) e le vendite al dettaglio (+8%), al contrario dei prezzi delle case. Tokyo ha ceduto lo 0,18% e Seul lo 0,1% a differenza di Shanghai (+0,56%), Taiwan (+0,1%) e Sidney (+1,63%). Contrastate Hong Kong (-0,33%) e Mumbai (+0,01%), ancora aperte. Positivi i futures sull'Europa e sugli Usa. Gli occhi sono puntati sul Regno Unito, archiviato il capitolo della Brexit. Da Londra è atteso il dato sulla fiducia dei manager inglesi. In arrivo l'analogo dato dalla Francia, alle prese con gli scioperi, dalla Germania e dall'intera Ue, mentre nel pomeriggio è la volta degli Usa. Dall'Italia è atteso a metà mattina l'aggiornamento sul debito pubblico.