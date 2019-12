Borsa: Europa tonica, Milano (+0,8%)

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Le Borse europee proseguono toniche e festeggiano il via libera americano all'accordo con la Cina sui dazi. I mercati sembrano apprezzare anche l'esito del voto nel Regno Unito che delinea un percorso più chiaro per la Brexit. Prosegue la corsa della sterlina sul dollaro che passa di mano a 1,3398.

Nel Vecchio continente corre Londra (+1,8%). Bene anche Madrid (+1,5%), Francoforte (+1,2%) e Parigi (+1,1%). In coda Milano (+0,8%). Seduta in rialzo per il comparto dell'auto (+2,5%), le utility (+2,2%) e le banche (+2%).

A Piazza Affari marciano in stabile rialzo Cnh (+3,5%), Juventus (+3,2%) e Stm (+3%). Bene anche Fca (+2,1%), con gli investitori che guardano alla fusione con Peugeot (+3,1%). In ordine sparso le banche con Unicredit (+1,3%) e Banco Bpm (+0,6%).