Tirrenia, allarme dei sindacati: rischio 1.000 esuberi

Per Tirrenia-Cin c'è "la prospettiva di 1.000 esuberi tra il personale marittimo dal 2020 e della chiusura delle sedi di Napoli e Cagliari, con trasferimento coatto di tutto il personale nelle sedi di Portoferraio, Livorno e Milano". Lo denunciano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti a seguito dell'incontro con Tirrenia-Cin, che collega tali decisioni ad una riorganizzazione aziendale e alla scadenza della convenzione ministeriale che sovvenziona la continuità territoriale di diverse linee. Prospettiva "inverosimile che, qualora confermata, non esiteremmo a respingere", precisano i sindacati che hanno già proclamato lo stato di agitazione e avvieranno le procedure per lo sciopero, "che sarà inevitabile se l'azienda persevererà in tale percorso".