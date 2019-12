Borsa: Milano accelera (+0,6%), bene Fca

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Piazza Affari accelera (Ftse Mib +0,66%), con lo spread in calo a 151,2 punti dopo i dati Istat sulle ore lavorate (+0,4%) e sugli occupati (+0,6% su base annua) nel 3/o trimestre. Corre Fca (+1,6%), il cui A.d Mike Manley è stato nominato presidente dei costruttori europei (Acea) al posto del suo omologo in Psa Carlos Tavares. Bene anche Exor (+1,86%) a monte della catena di controllo. In luce Unipol (+2,09%), spinta dagli analisti di Barclays che le hanno riassegnato la raccomandazione 'overweight', con un prezzo obiettivo di 6,3 euro, a fronte degli attuali 5,18 fissati in Borsa. Bene Stm (+1%), in linea con i rivali europei e sulla scia del balzo del settore in Asia. Acquisti anche su Tenaris (+1,55%), spinta dalle quotazioni del greggio e dei metalli e Saipem (+0,7%). Sotto pressione la Juventus (-3,7%), insieme alla Roma (-3%). Bene Mps (+1,2%), Banco Bpm (+0,75%), Intesa (+0,6%) e Unicredit (+0,4%), su nuovi massimi a 12,95 euro, con un +7% dalla presentazione del Piano del 3 dicembre.