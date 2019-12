Borsa: Europa sale, Milano prima (+0,4%)

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Borse europee positive con Milano in testa (Ftse Mib +0,4%) nel giorno del primo direttivo della Bce guidato da Christine Lagarde. I mercati si mostrano fiduciosi dopo i segnali di continuità con la politica di Mario Draghi emersi dall'audizione della Presidente dell'Eurotower al Parlamento Europeo dello scorso 2 dicembre. In calo lo spread tra Btp e Bund a 152,7 punti mentre il greggio Wti segna un ialzo dello 0,09%. Procedono in parallelo Londra (+0,27%), Madrid (+0,26%), Parigi (+0,23%) e Francoforte (+0,21%), positivi i futures Usa. Dopo la stabilità dei prezzi al consumo in Germania e Francia gli occhi sono puntati sulla disoccupazione in Italia e sulla produzione industriale dell'Ue.

Dagli Usa invece sono in arrivo i prezzi alla produzione, e le richieste di sussidi di disoccupazione.