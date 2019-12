Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,12%

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Listini orientali contrastati all'indomani della riunione della Fed da cui è emersa l'intenzione di mantenere i tassi invariati per l'intero 2020.

Gli occhi sono oggi puntati sul voto nel Regno Unito, determinante per il futuro della Brexit, e sul primo direttivo della Bce guidato da Christine Lagarde, che non dovrebbe ritoccare il costo del denaro. Tokyo ha perso lo 0,12%, Shanghai lo 0,3% e Sidney lo 0,65%, mentre sono salite Taiwan (+1,16%) e Seul (+1,51%). In territorio positivo anche Hong Kong (+1,31%) e Mumbai (+0,24%), ancora in fase di contrattazioni. In progresso i futures sull'Europa e su Wall Street, dopo l'inatteso calo dei prezzi delle abitazioni nel Regno Unito (-12%) e la stabilità dei prezzi al consumo in Germania, in attesa dell'analogo dato francese, del tasso di disoccupazione italiano e della produzione industriale dell'Ue, per chiudere la mattinata con il già citato direttivo della Bce. Dagli Usa sono in arrivo i prezzi alla produzione e le richieste di sussidi di disoccupazione.