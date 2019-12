In arrivo bonus per assumere lavoratori ex Ilva

Arriva un bonus speciale per favorire le aziende che decidono di assumente i lavoratori dell'ex Ilva. "Il ministero sta studiando diverse norme, ve ne posso anticipare una: un esonero contributivo triennale al 100% per i datori di lavoro che volessero assumere i lavoratori in amministrazione straordinaria e quindi in cassa integrazione", ha annunciato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, parlando proprio dei dipendenti dell'ex Ilva a margine di un convegno al Cnel. In generale per l'Arcelor Mittal "c'è un pacchetto di misure che stiamo studiando e - spiega - che sono pronte per essere portate all'ordine del giorno".