Cdp: 13 nuovi sedi in tutta Italia

(ANSA) - CAGLIARI, 11 DIC - Da Roma e Milano alla conquista di tutta l'Italia con sedi in tutti i territori. Tredici nuove sedi di Cassa deposito e prestiti da Palermo a Trento. E dieci spazi Cdp nelle fondazioni bancarie. Quello di Cagliari è il primo corner di questa tipologia. Saranno presenti da oggi due esperti per parlare con imprese e pubbliche amministrazioni di progetti per la Sardegna.

"Quello che dobbiamo fare - ha detto Nunzio Tartaglia, responsabile divisione imprese - è far conoscere alle imprese, anche attraverso il passaparola, tutte le nostre potenzialità e capacità di stare vicino alle aziende". Cdp si presenta, per quanto riguarda le imprese con un piano triennale per mobilitare in campo nazionale 83 miliardi di euro con il coinvolgimento di 60mila imprese.

Accanto al pubblico anche per le infrastrutture, dalle strade alle scuole passando per gli ospedali.