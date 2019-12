Borsa: Asia contrastata, Tokyo -0,08%

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Borse asiatiche contrastate alla vigilia del voto in Gran Bretagna, che sarà decisivo per il destino della Brexit. Positivi i futures sull'Europa, in assenza di dati macroeconomici rilevanti e alla vigilia della diffusione del dato sulla produzione industriale dell'Ue e della decisione della Bce sui tassi, la prima sotto la guida di Christine Lagarde. Si riunisce oggi invece il Comitato Federale della Fed per deliberare sul costo del denaro, lasciandolo prevedibilmente invariato. In arrivo anche il dato sul deficit pubblico di novembre negli Usa, previsto in aumento a 206 miliardi di dollari. Tokyo ha ceduto lo 0,08%, mentre Shanghai ha guadagnato lo 0,24%. Hanno fatto meglio Taiwan (+0,63%) e Sidney (+0,68%), più cauta invece Seul (+0,36%). Positive Hong Kong (+0,77%) e Mumbai (+0,05%) ancora in fase di contrattazioni.