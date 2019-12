Borsa: Milano azzera perdite,gira +0,45%

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Piazza Affari in recupero con il Ftse Mib che azzera le perdite (+0,35%). Continua la corsa di Atlantia (+2,32%) sui rumors di un possibile ingresso di Cdp nel capitale. Salgono poi A2a (+1,54%) e, tra i bancari, Mediobanca (+1,31%). In evidenza anche Italgas (+1,26%) dopo il record di adesioni per il riacquisto lanciato sulle proprie obbligazioni in scadenza nel 2022 e 2024. Sotto vendita, invece, Cnh (-1,33%) e Mediaset (-1,36%). Ieri il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta del gruppo di Cologno Monzese di rinviare a dopo l'assemblea del 10 gennaio, chiamata ad emendare alcuni punti dello statuto di Mediaset for Europe, la valutazione sulla sospensiva del voto dell'assemblea dello scorso settembre, che aveva dato il via libera alla fusione con Mediaset Espana e con essa alla nascita della holding olandese. Vola Safilo (+9,38%) dopo l'acquisto della californiana Blenders e il rinnovo in anticipo con Jacobs. Sul prezzo (16 euro) di chiusura di Ipo Sanlorenzo al debutto sullo Star.