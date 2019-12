Petrolio: in calo a 58,9 dollari barile

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Quotazioni del petrolio in lieve calo dopo i netti rialzi dei giorni scorsi in seguito all'accordo tra Opec e Russia per i tagli alla produzione.I contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio perdono 30 centesimi a 58,9 dollari al barile. Il Brent è a 64,2 in calo di 19 centesimi.