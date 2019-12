Morto Volcker, guidò Fed in anni '80

(ANSA) - WASHINGTON, 9 DIC - Paul Volcker, l'economista statunitense che ha guidato la Federal Reserve nell'era Carter-Reagan e famoso per la aver sconfitto l'inflazione negli anni '80 è morto all'età di 92 anni. Volcker è stato anche presidente del comitato consultivo per la ripresa economica sotto la presidenza di Barack Obama dal febbraio 2009 sino al gennaio 2011 ed e' l'ideatore della cosiddetta 'Volcker Rule', la norma inserita nella riforma di Wall Street dopo la crisi degli anni 2000 per rendere piu' difficile alle banche fare investimenti speculativi.

Democratico, Volcker, fu nominato presidente della Federal Reserve nell'agosto 1979 dal presidente Jimmy Carter e fu riconfermato nel 1983 dal presidente Ronald Reagan che lo sostituirà con Alan Greenspan solo a metà del secondo mandato nel 1987. Fu protagonista assoluto della lotta alla stagflazione degli anni '70 provocata dalla crisi petrolifera, con la sua politica monetaria shock di innalzamento dei tassi nonostante un'inflazione e una disoccupazione oltre il 10%.