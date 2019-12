Borsa: Europa cauta su dazi e dati macro

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - Le Borse europee restano caute in avvio di una settimana che deve dire se Cina e Usa riusciranno a trovare un'intesa che disinneschi l'entrata in vigore di nuovi dazi americani e in cui la Fed e la Bce torneranno a riunirsi.

Milano cede lo 0,3%, Londra e Parigi lo 0,1% e Francoforte lo 0,02%. Sul fronte valutario si rafforza la sterlina a 1,189 sull'euro, con i sondaggi che danno i Conservatori in vantaggio nel voto di giovedì. Dal punto di vista macro, i buoni dati sul pil giapponese sono stati compensati da quelli dell'export cinese, sceso dell'1% a novembre, con le esportazioni verso gli Usa crollate del 23%. Sui listini si schianta Tollow Oil (-60%), che ha tagliato le stime di produzione e cancellato il dividendo. Bene Tesco (+4,6%) che potrebbe vendere le attività asiatiche. In rialzo Just Eat (+0,8%) dopo il rilancio di Prosus mentre la sfidante Takeaway.com cede il 2,5%.