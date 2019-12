Petrolio: in calo a 58,27 dollari barile

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - Quotazioni del petrolio in lieve calo dopo che dall'Opec+ non sono emersi dettagli di un accordo sui tagli di produzione.I contratti sul greggio Wti con scadenza a gennaio perdono 16 centesimi a 58,27 dollari al barile. Il Brent è a 63,12 in calo di 23 centesimi.