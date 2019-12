Borsa: Milano in rialzo, corre Unicredit

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Piazza Affari al pari delle altre Borse europee chiude la settimana in positivo (Ftse Mib +0,93% a 23.182 punti). A far da traino le buone indicazioni arrivate dagli Usa con la crescita dell'occupazione oltre le attese. Un dato che aumenta la possibilità che la Fed resti neutra sui tassi. Altro slancio dall'accordo tra i paesi aderenti a Opec+ per il taglio delle quote di produzione di 500mila barili al giorno a partire dal primo gennaio. Sul listino principale in evidenza Unicredit (+2,99%) dopo che in settimana ha presentato il piano industriale al 2023.

Forti acquisti anche su Stm (+2,96%), Prysmian (+2,83%), Buzzi (+2,58%), Moncler (+2,03%), quest'ultima sull'interesse di Kering. Bene poi Mediaset (+2,01%) con il giudice del Tribunale di Milano che si è riservata una decisione nella nuova udienza sulla richiesta di Vivendi di revocare le delibere dell'assemblea del gruppo del Biscione per la fusione con la controllata spagnola (+1,7%) e l'avvio del progetto Mfe. Spread in calo a 164 punti.