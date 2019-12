Mittal, Conte: 'Progetto non va bene, lo respingiamo'

Per quanto riguarda l'ex Ilva, "il progetto che è stato anticipato in un incontro non va assolutamente bene, mi sembra sia molto simile a quello originario. Lo respingiamo e lavoreremo come durante questo negoziato agli obiettivi che ci siamo prefissati col signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato personalmente con me a raggiungere, e ci riusciremo". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di una iniziativa a Roma.



Una trattativa sulle basi presentate ieri nel piano di ArcelorMittal, che prevede 4700 esuberi, non può nemmeno iniziare, perché il caposaldo del contratto è l'aspetto occupazionale e il gruppo un anno fa si è impegnato a garantire, indipendentemente dalla situazione del mercato, 10mila posti di lavoro fino al 2023 con una penale prevista di 150mila euro su ogni lavoratore messo alla porta sotto quella cifra. E' la posizione, apprende l'ANSA da fonti qualificate, dell'ex Ilva nella causa in corso a Milano.