Expo2020, hub Politecnico Torino a Dubai

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Accordo tra il Politecnico di Torino e il Commissariato del Governo per l'Expo2020 per realizzare a Dubai un hub italiano della conoscenza condivisa, un grande laboratorio delle nostre migliori competenze e innovazioni nel campo delle scienze politecniche, dell'ingegneria e delle industrie creative.

"La partecipazione dell'Italia a Dubai - ha dichiarato Paolo Glisenti, Commissario Generale dell'Italia a Expo Dubai - si conferma con il contributo del Politecnico di Torino un'occasione strategica per veicolare e accrescere il processo di internazionalizzazione delle nostre Università e dei nostri centri di ricerca".

Con il Protocollo firmato dal Rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco e dal Commissario Generale per l'Italia Paolo Glisenti, il Politecnico di Torino si propone di rafforzare, in occasione di Expo 2020, la propria rete internazionale e di sviluppare iniziative ad hoc sui temi della partecipazione dell'Italia.