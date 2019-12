Borsa: Milano gira in negativo (-0,2%)

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Gira in negativo la Borsa di Milano (-0,2%) sotto il peso di auto, banche, utility e alcuni dei titoli di industria e petrolio. Un calo in linea con le altre principali Piazze europee, tutte in rosso tranne Parigi (+0,2%).

Maglia nera Londra (-0,7%), seguita da Francoforte (-0,5%) e Madrid (-0,2%).

Tra i peggiori a Milano ci sono Poste (-1,5%), Snam (-1,2%) e Terna (-1%), Atlantia (-1%) e Buzzi (-0,9%). In calo la maggioranza delle banche, a partire da Ubi e Banco Bpm (-1%), Unicredit (-0,7%) e Intesa (-0,09%), con lo spread in salita oltre 166 punti. Male anche Italgas (-1%), Cnh (-1%) e Tim (-0,9%). In calo Fca (-0,9%) sul contenzioso con l'Agenzia delle entrate. Unici in positivo sono Moncler (+6,6%) dopo le voci di contatti con Kering, che trascina in positivo il settore con Ferragamo (+6,5%) e brunello Cucinelli (+1,8%). Bene anche Prysmian (+1,6%) e Leonardo (+1,5%), così come Juve (+0,9%).

Tengono alcuni petroliferi come Tenari (+0,8%) e Eni (+0,1%) col greggio in rialzo (wti +0,5%).