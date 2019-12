Borsa: Milano +0,08%, rally di Moncler

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Piazza Affari si muove poco sopra la parità (+0,08%) in un listino guidato da Moncler (+9,07%) che trascina anche Ferragamo (+5,02%) e Tod's (+5,54%) sull'onda delle indiscrezioni relative a contatti esplorativi con Kering, già proprietaria di Gucci, che riportano i riflettori sulla moda italiana. Sul fronte opposto guida i cali Atlantia (-1,04%) sempre sui timori per le concessioni autostradali, Poste (-0,91%) e Fca (-0,87%) con Exor (-0,77%) con l'emergere del contenzioso col fisco italiano riguardo alla valutazione delle attività di Chrysler in Usa.