Borsa: bene Europa, corre Aston Martin

(ANSA) - MILANO, 5 DIC - Sono nel complesso bene intonate le Borse europee con acquisti diffusi un po' su tutti i settori. Ha imboccato la via del rialzo anche Londra (+0,06%) col balzo di Aston Martin (+9,6%) per l' ipotesi che il tycoon della formula 1 Lawrence Stroll voglia comprare una quota di controllo. Ha allungato Francoforte (+0,32%) mentre sono più vivaci Parigi (+0,76%), Madrid (+0,52%) e Milano (+0,57%) in un contesto di cauto ottimismo sul fronte dei dazi Usa-Cina e coi futures Usa positivi. Le indiscrezioni su colloqui preliminari di Kering (+1,13% a Parigi) per acquistare Moncler (+9,7% a 42,6 euro), che a questi livelli capitalizza 11 miliardi di euro, ha messo le ali al marchio italiano dei piumini con un effetto anche sugli altri titoli della moda quotati a Piazza Affari: Ferragamo guadagna il 5,79% e Tod's il 4,49% fuori dal paniere principale.

Ha ridotto intanto le perdite Fca (-0,57%), penalizzata in avvio dal contenzioso col fisco, meno Exor (-0,75%).