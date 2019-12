Più responsabili, più sostenibili, arriva ANSA2030

Più responsabili, più sostenibili. Nasce ANSA2030, il nuovo portale dell'Agenzia interamente dedicato a tutte le sfide poste dagli obiettivi dell'Agenda Onu che si sono imposti tra i temi più urgenti dell'attualità. Dalla finanza etica, all'economia circolare, alla responsabilità sociale delle imprese, ai nuovi progetti per uno sviluppo più equo ed armonico di infrastrutture e città, alla lotta contro le disuguaglianze e per la parità con uno sguardo attento al rispetto delle diversità, con ANSA2030 l'Agenzia vuole creare un punto di riferimento informativo sulla sostenibilità aperto a tutti, cittadini, imprese, media.

IL NUOVO PORTALE

Con un obiettivo ben preciso. "Vogliamo che tutte le questioni legate alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti diventino attualità quotidiana sui media e per i cittadini", spiega il direttore dell'ANSA, Luigi Contu. "La sensibilità verso questi temi sta aumentando nettamente; c'e' una crescita di attenzione nel mondo dell'economia e della finanza ed è sotto gli occhi di tutti la mobilitazione dei più giovani a favore dell'ambiente". In Italia nel 2019 circolano ormai 5,9 miliardi di green bond (110 miliardi nel mondo) e sono sempre più numerose le aziende che diffondono il loro bilanci Esg (Enviromental social governance) e le iniziative di Corporate Social Responsability (1,4 miliardi gli investimenti delle sole aziende italiane secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2017 e l'85% delle imprese coinvolte) mentre la nuova Commissione Ue presieduta da Ursula Von De Leyen ha appena annunciato il lancio di un Green New Deal per l'Europa.

ANSA2030 vuole così fornire un'informazione a tutti comprensibile, contribuendo a creare una sensibilità di base per un numero più ampio possibile di persone verso le tematiche della sostenibilità e contemporaneamente aprire una finestra informativa sul numero sempre maggiore di iniziative legate alla Sostenibilità, alla Responsabilità sociale e più in generale ai goal 2030.

Il progetto è realizzato con la partecipazione di AsVis, l'Alleanza per lo sviluppo sostenibile - che riunisce oltre 250 tra aziende ed enti che hanno deciso di intraprendere la strada della sostenibilità - ha tra i suoi partner Benessere Italia, la cabina di regia della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche del benessere e la valutazione della qualità della vita dei cittadini, e rivolge uno sguardo attento anche ai temi delle diverse abilità. Proprio nei giorni scorsi il presidente del Consiglio ha annunciato un ufficio permanente a palazzo Chigi per coordinare le attività delle amministrazioni dello Stato e far fronte alle esigenze di oltre 3 milioni di persone con diverse abilita'.

L'Agenzia con ANSA2030 e' al fianco di queste iniziative confermando la propria vocazione di servizio per il paese e le persone. Una sezione del canale è dedicata proprio alla accessibilità. E proprio a partire da ANSA2030, l'Agenzia ha anche avviato un percorso per rende accessibili le proprie piattaforme web.

"ANSA 2030 risponde all'esigenza di avere un punto di riferimento d'informazione autorevole e olistico sui temi dello sviluppo sostenibile", afferma Enrico Giovannini, portavoce di AsVis. "L'ANSA ha saputo cogliere per prima il segno dei tempi e noi di ASviS siamo felici di prendere parte a questo importante processo di cambiamento culturale, che contribuirà a rendere le persone consapevoli della più grande sfida dei nostri tempi: portare il nostro paese, l'Europa e il mondo un sentiero di sviluppo sostenibile".