Fca:salita produttiva Compass a febbraio

(ANSA) - POTENZA, 4 DIC - "Molto probabilmente" la salita produttiva della Jeep Compass nelle motorizzazioni classiche (benzina e diesel) - da realizzare nello stabilimento Fca di Melfi (Potenza) - avverrà in anticipo, a partire da febbraio 2020. Lo hanno reso noto - in un comunicato congiunto - i sindacati (Fim, Uilm, Fismic, Ugl, Aqcf) che oggi hanno incontrato i rappresentanti dell'azienda. Su richiesta sindacale "nel mese di gennaio ci sarà un ulteriore incontro tecnico per entrare nel merito dell'organizzazione del lavoro che accompagnerà la salita produttiva della Compass".